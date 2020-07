Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte do PM reformado

Geraldo Marcio foi morto no Centro de Itaguaí nesta quarta-feira. Segundo testemunhas, ele foi alvejado pelas costas em um depósito de bebidas enquanto estava em fuga, na Rua Doutor Curvelo Cavalcanti. O autor dos disparos fugiu logo depois.



A polícia ainda não tem informações sobre os envolvidos no crime. De acordo com informações, a vítima já teria sofrido, no dia 10 de agosto de 2019, um atentado, quando vários criminosos invadiram sua casa e tentaram matá-lo. Ele e seu filho reagiram e ficaram levemente feridos após um intenso confronto, que deixou marcas de tiros pela casa e no carro do policial reformado.



Agentes do 24º BPM (Queimados) estiveram no local, após serem acionados por rádio, entraram em contato com a DHBF que assumiu o caso. A especializada esteve no local, fez a pericia, e busca imagens de câmeras de segurança, para ajudar na identificação da autoria do crime.



Com a morte do subtenente chega a 35 o número de agentes de segurança pública assassinados no Rio em 2020. Sendo 27 da Polícia Militar, um da Polícia Federal, dois do Corpo de Bombeiros, dois da Polícia Civil, dois da Marinha do Brasil, e um policial penal da SEAP.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos assassinos do policial militar reformado, favor denunciar pelos seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099;

- pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia

Em todos os casos o anonimato é garantido e todas as denúncias sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para a DHBF e o Grupo de Pronta Resposta da Coordenadoria de Inteligência da PMERJ (GPRI) que tem como prioridade prender os envolvidos na morte de agentes de segurança no Rio.