Crivella estuda 'espalhar o povo' para que o Réveillon não seja cancelado

Rio - O prefeito Marcelo Crivella comentou nesta quinta-feira sobre a reunião com o setor de hotéis a respeito de um novo formato para o Réveillon, devido à pandemia . Ele adiantou que estuda uma proposta para espalhar o público em vez de concentrar todos apenas em Copacabana, na Zona Sul da cidade.

Em um vídeo, o prefeito diz que "a gente precisa superar essa nossa tristeza, essa nossa tragédia; erguer os olhos para os céus e prosseguir (...) embora a gente tenha que levar para sempre essa dor que foi essa pandemia no mundo inteiro".

Em reunião sobre o ano novo no Rio de Janeiro, Crivella avalia 'espalhar o povo' para que não haja aglomeração em Copacabana.

O prefeito também disse que a Vigilância Sanitária teve nova reunião nesta manhã com o segmento e que ele estudará todas as ideias para que haja uma celebração segura, com aval do comitê científico e da sociedade.

"Vamos apresentar ao conselho científico, depois novamente à sociedade, discutir com os vereadores, pessoal do hotel e do comércio, esses já participaram, acho que vai ser uma boa ideia", finalizou.