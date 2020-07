Cremerj abre sindicância para apurar caso de médico que ameaçou paciente com arma

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu uma sindicância para apurar o caso de um médico pneumologista que foi preso após ameaçar um paciente com uma arma na quinta-feira em uma clínica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rios. O procedimento, segundo o conselho, é sigiloso, e segue as normas do Código de Processo Ético Profissional.

"O Cremerj reitera que é, veementemente, contrário a qualquer tipo de violência e que a boa prática da Medicina depende do bom relacionamento entre médico e paciente", diz em nota.

Segundo o paciente, Enio Pires Studart sacou uma arma durante uma discussão. De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que marcou uma consulta com Enio após ser infectado com coronavírus e continuar passando mal após dois meses do diagnóstico. Durante a consulta, o médico teria questionado a qualidade do teste realizado para a doença, o que teria gerado a confusão. Ainda segundo a vítima, Enio teria pego uma mochila e sacado uma pistola para lhe ameaçar.



Posteriormente, ambos foram para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e, no local, foi constatado que o pneumologista possuía um revólver, uma pistola, um soco inglês, duas facas, um carregador de pistola e munições dentro do carro. Ele foi autuado pela prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.