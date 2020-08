Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu o processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. A determinação do presidente da Corte, Dias Toffoli, é liminar (provisória) e ocorreu durante o plantão judiciário. O ministro definiu que seja realizada uma nova comissão especial para analisar o processo. A informação foi divulgada pela GloboNews.

A Alerj contestou a determinação e pediu que a liminar seja "integralmente reconsiderada" e que a comissão especial formada anteriormente seja restaurada.

O recesso do judiciário foi encerrado neste sábado (1º). O recurso agora deve ser analisado pelo relator do caso, ministro Luiz Fux.

A liminar de Toffoli foi concedida na última segunda-feira atendendo a um pedido da defesa de Witzel.