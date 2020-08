Queiroz deixa apartamento na Zona Oeste para fazer exames

A defesa de Queiroz afirmou que ainda não há decisão sobre a prisão.

No dia 10 de julho, Queiroz deixou o presídio Bangu 8 após decisão do ministro do STJ, João Otávio Noronha. Ele foi preso no dia 18 de junho em uma casa de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro, em Atibaia, no interior de São Paulo.