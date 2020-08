Morre policial militar baleado na porta de casa na Zona Oeste

Rio - Morreu na noite deste sábado o sargento da Polícia Militar Sílvio Pacheco Fontes, de 42 anos. O militar foi atacado a tiros no portão de casa, em Inhoaíba, Campo Grande, Zona Oeste do Rio . Segundo informações preliminares, ele seria envolvido com a milícia da região e teria sido morto após uma briga interna.

De acordo com as investigações, os criminosos estavam em um carro e conversavam com a vítima. Quando Sílvio virou de costas os autores desembarcaram do veículo e o atingiram com vários tiros. A vítima, mesmo baleada, chegou a efetuar disparos e atingiu os autores nas pernas, mas os mesmos conseguiram fugir.

Posteriormente, dois homens deram entrada no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, suspeitos de serem os autores do crime. Na ação, o delegado da 35ª DP (Campo Grande) decretou prisão cautelar de ambos. A polícia apreendeu as roupas dos criminosos, que eram as mesmas identificadas em câmeras de segurança que registraram o fato.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do PM. "O sargento Silvio Pacheco Fontes tinha 42 anos, era lotado no 31º BPM (Recreio), entrou na Corporação em março de 2000, era solteiro e não deixa filhos. O Comando do 31º BPM (Recreio) está prestando apoio à família. Até o momento, não há confirmação de horário e local de sepultamento".