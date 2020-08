O adeus à diretora que morreu durante a pandemia

Parentes e amigos se despediram ontem da professora Kátia Vieira, diretora da Escola Municipal Professora Maria Helena Sampaio Marques, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Tia Kátia, como era conhecida, morreu na madrugada de quinta-feira, por conta de uma parada cardiorrespiratória, segundo laudo médico. A família confirmou que horas antes da morte ela tinha testado positivo para covid-19.

Marlon Jefferson Vieira, de 36 anos, filho da diretora, confirmou que sua mãe tinha comorbidades e por isso não estava indo à escola. Segundo ele, Kátia teve que ir ao local de trabalho apenas duas vezes durante a pandemia para buscar documentos. Ela estava passando a quarentena em casa, em Jacarepaguá.

"Minha mãe não estava se sentindo muito bem e precisou ir ao médico, onde foi confirmado a covid. Os médicos pediram para que ela voltasse para casa e ficasse isolada. Ele me ligou à noite, pedindo ajuda. Infelizmente ela veio a óbito logo depois", revelou o filho.

O corpo da diretora foi sepultado no Cemitério de Irajá. A morte de Kátia reacendeu o debate sobre a retomada das atividades presenciais nas escolas. Anteontem, representantes de Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe) realizaram uma manifestação pacífica no Centro do Rio, alertando as autoridades sobre os riscos do retorno ao trabalho.