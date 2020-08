Vigilância Sanitária multa loja que causou aglomeração na Taquara

Rio - A Vigilância Sanitária multou, nesta sexta-feira, uma loja de atacados, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Vídeos que circulam na redes sociais mostram os clientes se amontoando, se empurrando e disputando produtos do estabelecimento em plena pandemia do novo coronavírus (covid-19). Durante a fiscalização, equipes constataram aglomeração dentro e fora da loja, além da falta do licenciamento sanitário. O estabelecimento foi autuado no valor de R$ 2.698,02 por cada infração, totalizando R$5.396,04.

A loja fica dentro do Mercadão de Jacarepaguá e foi aberta às 10h de ontem. Para a inauguração, a rede anunciou ofertas com "preço imbatível". Por ser considerada corresponsável pela aglomeração e por também não ter o licenciamento sanitário, a administração do centro comercial foi multada no mesmo valor.



Nas imagens que circulam na Internet, é possível ver funcionários do local enfileirados, antes da abertura da loja. "O pau vai quebrar. A hora é essa, heim rapaziada! The Walking Dead", um deles ironiza. "Não está de garça, não, mas olha isso", ele lembra. "O corona que lute", continua.



Procurada pelo DIA, a Guarda Municipal disse que agentes da 7ª inspetoria (Praça Seca) estavam patrulhando o bairro quando perceberam a multidão na loja. Eles multaram o estabelecimento por aglomeração e fila. "O responsável pela loja foi orientado pelos guardas municipais e o local será monitorado pela inspetoria, que cobre a região de Jacarepaguá", a corporação acrescentou, em nota.



Em nota, a Vigilância Sanitária informou que "a aglomeração foi controlada pela ação dos fiscais, que orientaram ainda que o estabelecimento corrigisse o acesso desordenado e diminuísse a concentração de clientes por metro quadrado, respeitando o distanciamento".



"A Vigilância Sanitária reforça que voltará ao local para fazer uma nova inspeção. Se novamente for constatado descumprimentos das medidas, o valor da multa poderá dobrar, e o estabelecimento poderá ser interditado".