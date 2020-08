Polícia prende mais um envolvido com abuso de menores em Santíssimo

De acordo com a delegacia, durante as investigações relativas ao procedimento que resultou na prisão de um alemão que mantinha um estúdio para gravação de vídeos com menores, também em Santíssimo, os policiais obtiveram informação de outro homem com modus operandi semelhante. Diante das informações, a equipe foi ao local descoberto na investigação, sendo constatado que, no local, funciona um bar. Foi localizada uma menor que deu mais detalhes sobre a prática no local.