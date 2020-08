Rio entra em estágio de atenção após fortes chuvas e sirenes são acionadas em comunidades

Galeria de Fotos A chuva também atinge a cidade; a mesma pode durar até a próxima semana Estefan Radovicz / Agência O Dia Tempo no Rio muda e deixa cidade nublada Estefan Radovicz / Agência O Dia Cristo Redentor totalmente nublado nesta sexta-feira Estefan Radovicz Chuva chega e temperatura cai no Rio Estefan Radovicz Chuva chega e temperatura cai no Rio Estefan Radovicz / Agência O Dia Chuva chega e temperatura cai no Rio Estefan Radovicz Frente fria chega ao Rio, derruba temperatura e causa chuva. Imagem de Copacabana, na Zona Sul do Rio Ricardo Cassiano Frente fria chega ao Rio, derruba temperatura e causa chuva. Imagem da orla da Zona Sul do Rio Ricardo Cassiano Rio - A frente fria que chegou no Rio fez com que a cidade entrasse em estágio de atenção, na madrugada deste sábado, por conta das fortes chuvas. A região do Maciço da Tijuca, na Tijuca, Zona Norte da cidade, teve acumulado de 148,4mm às 4h15 e sirenes foram acionadas em diversas comunidades por conta do volume de água.

Segundo a Defesa Civil, até as 7h30, 12 sirenes foram acionadas em oito comunidades por conta do volume de chuva superior a 125mm registrado no intervalo de 24h. Foram elas:

- Salgueiro

- Liberdade

- Chacrinha

- Matinha

- Morro dos Prazeres

- Escondidinho

- Vila Elza

- Formiga

De acordo com o Alerta Rio núcleos de chuva permanecem atuando em diversos pontos da cidade por conta do transporte de umidade, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, principalmente no entorno dos Maciços da Tijuca e da Pedra Branca.

A temperatura mínima pare este sábado é de 13°C e a máxima é de 18°C; e com chuva durante todo o dia e ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes.

No domingo, a temperatura varia, com mínima de 12°C e máxima de 20°C. O céu fica nublado com possibilidade de chuva de manhã e à noite.

Acúmulo de água em vias

Na última atualização feita pelo Centro de Operações, às 6h45, os seguintes locais registravam bolsões de águas:

-Estrada do Catonho, Jardim Sulacap - Ambos os sentidos

- Avenida Presidente Vargas, altura do Viaduto dos Marinheiro, Cidade Nova - Sentido Avenida Francisco Bicalho

- Mergulhão Billy Blanco " Y ", Barra da Tijuca - Interditado pela CET-Rio

- Avenida Epitácio Pessoa, altura Rua Vinícius de Morais, Lagoa

Ressaca

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, com ondas de até 3 metros que podem atingir a orla até as 21h de sábado.