MPRJ denuncia ex-controlador do Iabas por conta de desvios em contratos com a prefeitura

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-controlador do Iabas, Luiz Eduardo da Cruz por conta de desvios de recursos públicos em contratos entre a organização social e a prefeitura do Rio. Luiz, a esposa, Simone Amaral da Silva Cruz, e o irmão dele, Marcos Duarte da Cruz, foram presos no dia 23 de julho por conta de desvio de cerca de R$ 6 milhões em superfaturamento e contratação de fornecedores "laranjas" de contratos da OS com a Secretária Municipal do Rio.

De acordo com a reportagem feita pelo RJTV, a denúncia feita pelo MPRJ mostra que os promotores defendem que, apesar de não estar entre os integrantes do conselho de administração do Iabas, "há provas claras de que Eduardo Cruz era o verdadeiro controlador do Iabas". Na denúncia, o ministério aponto que ele reunia parentes e pessoas próximas para comporem o quadro de membros da administração.

Segundo a denúncia, uma familiar usada para compor o quadro seria Carleiza Morucci Ferreira, sobrinha da ex-mulher de Luis Eduardo. No telefone dele, o número dela na agenda estava registrado como personal trainer e o possuía o recado "treinos toda segunda e quarta às 7h30. Quando houver alguma alteração, avisá-la".



Um dos pontos levantados pelos promotores da denúncia também foi o fato do ex-subsecretário estadual de Saúde, Cesar Romero, ter ido trabalhar no Iabas após ser demitido do estado por suspeitas de irregularidades. O texto da denúncia aponta que Cesar "associou-se transitorialmente à organização criminosa logo após ter sido exonerado do cargo de secretário executivo da Secretaria estadual de Saúde em razão de ter protagonizado escândalo".



O Ministério Público também aponta que as seguintes empresas também foram usadas pra desviar dinheiro da prefeitura:



- Laboratório de análises clínicas Ipanema LTDA, que recebeu 14,7 milhões de reais do Iabas, dos quais R$ 1,6 milhão teria sido desviado

- A empresa Árboreas Consultoria e Execução de Projetos Ambientais, que teria recebido R$ 613 mil para serviços de jardinagem, dos quais R$ 354 mil teriam sido desviados

- A Escala X Arquitetura Manutenção e Design LTDA, prestadora de serviços de manutenção predial, e supostamente responsável pelo desvio de R$ 1,2 milhão dos R$ 2,7 milhões que recebeu.

- A Real Selection Comércio de Veículos, que alugava carros para o Iabas e teria desviado R$ 3 milhões dos R$ 11,7 milhões recebidos da OS.