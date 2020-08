Galeria de Fotos Ressaca no Rio, com ondas de até 3 metros de altura, provocou o desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8, na Barra da Tijuca Luciano Belford/Agencia O Dia Ressaca no Rio, com ondas de até 3 metros de altura, provocou o desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8, na Barra da Tijuca Luciano Belford/Agencia O Dia Ressaca no Rio, com ondas de até 3 metros de altura, provocou o desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8, na Barra da Tijuca Luciano Belford/Agencia O Dia Ressaca no Rio, com ondas de até 3 metros de altura, provocou o desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8, na Barra da Tijuca Luciano Belford/Agencia O Dia Ressaca no Rio, com ondas de até 3 metros de altura, provocou o desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8, na Barra da Tijuca Luciano Belford/Agencia O Dia Ressaca no Rio, com ondas de até 3 metros de altura, provocou o desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8, na Barra da Tijuca Luciano Belford/Agencia O Dia Ressaca no Rio, com ondas de até 3 metros de altura, provocou o desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8, na Barra da Tijuca Luciano Belford/Agencia O Dia Ressaca no Rio, com ondas de até 3 metros de altura, provocou o desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8, na Barra da Tijuca Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio - A ressaca provocou neste sábado o desmoronamento de uma parte do calçadão da orla na Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 8, na Barra da Tijuca. Segundo o alerta emitido pela Marinha do Brasil, o mar estaria de ressaca com ondas de até três metros de altura.A Defesa Civil esteve no local e manteve a interdição preventiva da área, que já estava isolada desde julho por conta de ressacas anteriores.