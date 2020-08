Rio - A cidade do Rio de Janeiro registrou neste sábado a temperatura máxima mais baixa deste ano. De acordo com o Alerta Rio, a temperatura chegou a 19,6°C, às 15h, em São Cristóvão. A menor temperatura máxima tinha sido registrada no dia 15 de julho, 20°C, tanto em Irajá quanto em Santa Cruz.

A temperatura mínima registrada neste sábado foi 13,7°C, às 5h15, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Neste ano, o recorde de temperatura mínima, até agora, é de 11ºC, registrada no dia 27 de maio, também no Alto da Boa Vista.

frente fria que chegou na cidade deixou a cidade em estágio de alerta até às 21h e foram registradas fortes chuvas em diversos locais. A Defesa Civil acionou 12 sirenes em 8 comunidades por conta do volume de chuva registrado no intervalo de 24 horas - superior a 125mm.

Foram registradas bolsões de águas em diversos pontos.

Previsão

Por conta da entrada de umidade vinda do oceano neste sábado, a previsão é que o tempo permanece instável neste domingo e na segunda-feira. Há previsão de chuva fraca, isolada, no período da noite e a temperatura máxima chega a 23ºC no dois dias.

Os modelos numéricos de previsão de tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, menos de 5mm.

Entre terça e quarta-fera, não há mais previsão de chuva. A nebulosidade será variada e as temperaturas continuam amenas e a máxima chega a 25ºC.