Rio - Menos de 24 horas após criminosos furtarem 200 metros de cabos de eletricidade da estação Morro do Outeiro , no corredor Transolímpica, deixando o local sem luz para os passageiros, o BRT Rio voltou a ser alvo de vândalos. Desta vez, foram danificados e levados equipamentos das portas automáticas da estação Aeroporto Jacarepaguá, no corredor Transcarioca.

Vandalismo e furto são crimes. Além da destruição de um bem que é público, os bandidos estão prejudicando principalmente os passageiros que necessitam usar o BRT para seus deslocamentos diários. Dependendo do tipo de depredação, a estação precisa ser fechada e os usuários acabam tendo que andar mais para pegar o transporte ou voltar para casa. Atualmente, 34 estações estão fechadas devido a esse tipo de crime. Sem contar as 20 do eixo da Cesário de Melo, no corredor Transoeste, e a estação Otaviano, no Transcarioca, que foram desativadas em 2018 por causa de violência e destruição do patrimônio público.

Apesar disso, O BRT Rio segue em frente reformando suas estações. Mas destacamos que, dessa forma, não vamos conseguir manter o padrão de qualidade na prestação de um serviço de fundamental importância para a população carioca.