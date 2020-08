Operação na Cidade de Deus tem apreensão de drogas, dois homens presos e tiroteio

Rio - A Polícia Militar realiza na manhã desta quarta-feira uma operação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Às 7h30 da manhã, um balanço parcial da ação foi divulgado no Twitter da corporação. Foram apreendidas drogas e um revólver. Dois suspeitos foram criminosos presos.

Participam da operação equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), e Grupamento Aéreo Móvel (GAM) da PM, além de equipes da Prefeitura do Rio.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação informa que a operação é da Polícia Militar. A Prefeitura apenas cedeu maquinário: retroescavadeira e caminhão da Comlurb.

Às 5h50 da manhã, a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou fogos e tiros na Cidade de Deus, nas localidades 13 e 15.