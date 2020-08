Flordelis perde contrato com gravadora após acusação de ser mandante de morte de marido

Rio - A gravadora gospel MK Music informou, na tarde desta quinta-feira, que a cantora Flordelis não faz parte do seu grupo de artistas contratados. O anúncio foi feito três dias após a deputada federal e pastora ser indiciada como a mandante do assassinato do seu marido , o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.

A MK Music é do senador Arolde de Oliveira e de Yvelise de Oliveira, esposa do parlamentar. Flordelis foi incorporada ao grupo de artistas da gravadora gospel há mais de dez anos, em 2009. O anúncio do rompimento do contrato com a pastora foi feito nas redes sociais e site da empresa.

Depois de um ano e dois meses de investigação, Flordelis (PSD-RJ), de 59 anos, vai responder na Justiça como a mandante do assassinato do próprio marido, 42, em junho do ano passado. Além de ser apontada como a responsável pelo crime, a parlamentar e a família foram alvos, nesta segunda-feira, da Operação Lucas 12, que o Ministério Público estadual (MPRJ) e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) fizeram sobre o caso.

Seis familiares da deputada foram presos e 14 mandados de busca e apreensão sobre a morte do líder religioso foram cumpridos na casa da parlamentar, em Niterói, e em outros endereços ligados à ela, em São Gonçalo, na capital, e até mesmo Brasília. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Niterói. Houve apreensão de celulares e computadores. A deputada não foi presa por causa do foro privilegiado.