Durante os últimos cinco meses a covid-19 foi o assunto do momento. A doença que parou o mundo levantou diversas pautas importantes para discussão, entre elas a importância da higienização para evitar a contaminação.

Lavar as mãos, usar máscaras, evitar o contato das mãos com o rosto são algumas das recomendações que os brasileiros já conhecem de cor e salteado, mas onde ficou a saúde bucal nessa história toda.

A especialista em ortodontia Caroline Malavasi, que atende na Barra da Tijuca, deu dicas para mantê-la em dia.

Ela ratifica que uma das portas principais de entrada do vírus é a boca, por isso é tão importante manter a limpeza dessa região. Além da prevenção, a higiene bucal diária também é essencial para evitar o surgimento de cáries, gengivite e halitose. "Além de escovar os dentes e usar fio dental após a escovação é fundamental, assim como o cuidado com a limpeza das mãos. Antes de realizar a higiene bucal, é importante sempre lavá-las. Apos a escovação, lave a escova de dentes em água corrente, garantindo a remoção completa dos resíduos", ensina Caroline.

Atenção às escovas

Prestar atenção na escova de dentes é importante para garantir a qualidade. A especialista reforça alguns hábitos que podem danificar o acessório e consequentemente a saúde bucal. "Ao contrário do que muitas pessoas pensam, guardar a escova de dentes na gaveta, armários ou com protetores não é o mais indicado, pois são lugares quentes e úmidos, que podem aumentar a proliferação de bactérias. O ideal é mantê-las em locais limpos e arejados. A troca do acessório a cada três meses ou após ter gripes e resfriados também é recomendada".

Em tempos de coronavírus, é importante que itens como creme dental, sabonete e toalha de rosto não sejam compartilhados. "Também evite colocar as mãos nas bocas e mucosas. Estudos recentes mostram que o causador da covid-19 consegue sobreviver por até três dias em superfícies como plástico e aço, e levar às mãos à boca é prejudicial agora nesta época de pandemia e sempre, pois podemos nos contaminar com micróbios e micro-organismos que causam diversas doenças", alerta a dentista Carolina Malavasi.