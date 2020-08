Intenso tiroteio assusta moradores do Morro dos Prazeres

Galeria de Fotos Policiais reforçam policiamento na região do Complexo do São Carlos Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Policiais reforçam policiamento na região do Complexo do São Carlos Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Policiais reforçam policiamento na região do Complexo do São Carlos Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Policiais reforçam policiamento na região do Complexo do São Carlos Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na manhã deste sábado e também na noite deste domingo. O confronto acontece dois dias depois de uma guerra de facções rivais no Complexo do São Carlos , na Região Central do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, no final da noite de ontem, houve disparos de arma de fogo na comunidade dos Prazeres sem a participação da corporação. Após o tiroteio, os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram informados da entrada de duas pessoas baleadas no Hospital Souza Aguiar, no Centro. O fato foi confirmado pelo 5º BPM (Gamboa) e a ocorrência registrada na 7ª DP (Santa Teresa).

SANTA TERESA: Tiroteio no Morro dos Prazeres. pic.twitter.com/vNi0UhdYrr — Informações RJ (@Informacoes_RJ) August 29, 2020

A PM não informou sobre os confrontos relatados por moradores na manhã deste sábado.

Policiamento reforçado no Complexo do São Carlos

O policiamento nos bairros Catumbi, Estácio e Rio Comprido segue intensificado neste sábado. Equipes do 4ºBPM (São Cristóvão), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) atuam na região.

Os agentes permanecem na localidade após o confronto entre facções criminosas do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), que começou na quarta-feira.

Nesta sexta-feira, moradores denunciaram ao O DIA abuso de autoridade por policiais . As reclamações das vítimas foram feitas ao presidente da Associação de Moradores do Morro da Mineira, o 'Nenel da Mineira', que decidiu expor o caso.

Procurada, a Polícia Militar informou que não compactua com quaisquer desvios de conduta por parte de seus integrantes.