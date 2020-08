Covid-19: Estado do Rio tem 16.016 mortes e 222.957 casos confirmados

coronavírus (covid-19) no estado. O boletim acumula os dados que seriam divulgados na sexta-feira, Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registra, até este sábado, foram 222.957 casos confirmados e 16.016 óbitos por) no estado. O boletim acumula os dados que seriam divulgados na sexta-feira, o que não ocorreu por um problema técnico

Há ainda 541 óbitos em investigação e 347 foram descartados. Entre os casos confirmados do coronavírus, 200.853 pacientes se recuperaram da doença.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 90.263

Niterói - 11.085



São Gonçalo – 10.841



Duque de Caxias – 8.024



Belford Roxo – 7.526



Macaé – 6.994



Volta Redonda – 5.455



Nova Iguaçu – 5.327



Angra dos Reis – 4.811



Campos dos Goytacazes – 4.474



Itaboraí – 4.131



Teresópolis – 4.014



Magé - 3.152



Maricá – 3.104



São João de Meriti – 2.968



Itaperuna – 2.490



Nova Friburgo – 2.396



Três Rios – 2.364



Queimados – 2.267



Itaguaí - 2.130



Cabo Frio – 2.012



Petrópolis – 1.812



Resende – 1.771



Barra Mansa – 1.669



Rio das Ostras – 1.666



Rio Bonito – 1.575



Guapimirim - 1.429



Mesquita – 1.238



Nilópolis – 1.140



Araruama – 1.093



São Pedro da Aldeia – 1.092



Saquarema – 1.015



Santo Antônio de Pádua - 997



Barra do Piraí - 924



Paraíba do Sul - 835



São João da Barra - 788



Casimiro de Abreu - 760



Tanguá - 740



Paraty - 711



Bom Jesus do Itabapoana - 699



Seropédica - 687



Mangaratiba - 667



Vassouras - 664



Piraí - 624



Paracambi - 587



Porciúncula - 550



Cachoeiras de Macacu - 536



São Francisco de Itabapoana - 517



Iguaba Grande - 515



Conceição de Macabu - 510



Natividade - 465



Valença - 464



Pinheiral - 433



Quissamã - 419



Varre-Sai - 401



Armação dos Búzios - 399



São José do Vale do Rio Preto - 396



Miracema - 382



Sapucaia - 332



Italva - 328



Itaocara - 324



Itatiaia - 317



Porto Real - 317



Japeri - 300



Cardoso Moreira - 299



Carapebus - 266



Rio Claro - 262



Miguel Pereira - 239



São Fidélis - 238



Laje do Muriaé - 224



Cambuci - 170



Aperibé - 167



Paty do Alferes - 167



Areal - 164



Arraial do Cabo - 158



Cordeiro - 144



Mendes - 141



Silva Jardim - 141



Bom Jardim - 136



Quatis - 135



São José de Ubá - 134



Comendador Levy Gasparian - 131



Carmo - 123



Engenheiro Paulo de Frontin - 120



Sumidouro - 104



Santa Maria Madalena - 90



Cantagalo - 89



Duas Barras - 59



Trajano de Moraes - 56



Macuco - 46



São Sebastião do Alto - 24



Rio das Flores - 14

As 16.016 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro - 9.628



São Gonçalo - 653



Duque de Caxias - 651



Nova Iguaçu - 512



São João de Meriti - 386



Niterói - 365



Campos dos Goytacazes - 301



Belford Roxo - 265



Itaboraí - 197



Magé - 186



Volta Redonda - 186



Petrópolis - 169



Mesquita - 157



Nilópolis - 152



Angra dos Reis - 151



Macaé - 134



Cabo Frio - 117



Teresópolis - 112



Itaguaí - 110



Maricá - 106



Barra Mansa - 101



Nova Friburgo - 100



Rio das Ostras - 71



Resende - 70



Araruama - 59



Três Rios - 58



Guapimirim - 54



Rio Bonito - 53



Saquarema - 53



Queimados - 51



Seropédica - 50



Barra do Piraí - 45



Itaperuna - 37



Tanguá - 37



Mangaratiba - 34



São Pedro da Aldeia - 34



Iguaba Grande - 32



Paracambi - 31



Paraty - 31



Cachoeiras de Macacu - 26



Japeri - 24



Paraíba do Sul - 24



Vassouras - 24



Sapucaia - 23



São Fidélis - 22



São Francisco de Itabapoana - 22



Bom Jesus do Itabapoana - 20



Casimiro de Abreu - 20



Itaocara - 19



Quissamã - 16



São José do Vale do Rio Preto - 14



Armação dos Búzios - 13



Piraí - 13



Miguel Pereira - 12



Porciúncula - 12



Rio Claro - 12



Conceição de Macabu - 11



Pinheiral - 11



Porto Real - 11



Santo Antônio de Pádua - 11



Valença - 11



Itatiaia - 10



São João da Barra - 10



Sumidouro - 10



Aperibé - 6



Arraial do Cabo - 6



Italva - 6



Silva Jardim - 6



Areal - 5



Paty do Alferes - 5



Bom Jardim - 4



Cambuci - 4



Carapebus - 4



Comendador Levy Gasparian - 3



Duas Barras - 3



Engenheiro Paulo de Frontin - 3



Miracema - 3



Natividade - 3



Carmo - 2



Macuco - 2



Mendes - 2



Rio das Flores - 2



Santa Maria Madalena - 2



Cantagalo - 1



Cardoso Moreira - 1



Cordeiro - 1



Quatis - 1



São Sebastião do Alto - 1