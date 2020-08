Saúde não vai divulgar boletim da covid-19 nesta sexta-feira; pasta alega problemas técnicos

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que houve problemas na geração da base de dados de casos e mortes por coronavírus no Rio de Janeiro e, nesta sexta-feira, não haverá divulgação do boletim estadual. Até esta quinta-feira, o Rio tinha 219.198 casos confirmados e 15.859 mortes

Segundo a pasta, a secretaria está em em contato com os municípios, o Ministério da Saúde e com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) para revisão e atualização das notificações nos próximos boletins.

De acordo com a PGR, desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, Witzel montou uma organização criminosa dentro do governo do estado . A quadrilha foi dividida em três grupos, que disputavam o poder com desvio de recursos dos cofres públicos.

Ainda segundo a PGR, o esquema era liderado por empresários , que lotearam as principais secretarias, como a da Saúde, para criar esquemas que beneficiassem as próprias empresas.

Além do afastamento de Witzel, 380 policiais federais e agentes do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal fazem, em paralelo, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a Operação Tris in Idem. Foram cumpridos 89 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de prisão – onde 3 de alvos que já se encontravam presos. Restaram três mandados em aberto.