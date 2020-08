O advogado da família do pastor Anderson do Carmo, Ângelo Máximo, que também é assistente de acusação no caso, enviou uma petição ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pedindo a cassação do mandato da deputada federal Flordelis. A parlamentar foi denunciada por ser mandante do assassinato do marido, morto em casa, com 30 perfurações de tiros, em junho do ano passado. O crime ocorreu em Niterói.

No documento, ao qual O DIA teve acesso, Máximo pede a Maia que tome "todas as medidas enérgicas e necessárias no sentido de afastar a Deputada Federal Flordelis dos Santos de Souza do cargo de parlamentar dessa Casa Legislativa, retirando-lhe assim o véu de imunidade parlamentar e permitindo que as investigações sigam o curso normal, em momento em que não somente o país como a democracia necessitam de credibilidade".

Galeria de Fotos Flordelis pede ajuda de bancada feminina na Câmara Reprodução Polícia identifica mensagem de Flordelis como código para que plano de assassinato fosse iniciado Reprodução/ TV Globo Acusada de mandar matar o marido, Flordelis pode perder mandato Divulgação / Câmara dos Deputados Deputada, que sempre posava com Anderson, jura inocência Reprodução redes sociais Flordelis Reprodução do Facebook Pastor Anderson do Carmo foi morto no dia 16 de junho de 2019 reprodução Pastor Anderson e Flordelis Reprodução Lorrane dos Santos em foto com o avô, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Anderson com Flordelis: pastor foi morto em 16 de junho de 2019 Arquivo Pessoal Flordelis e pastor Anderson do Carmo com filhos Reprodução / Divulgação Flordelis Divulgação

PEDIDO DE AJUDA

O envio da petição foi feito sexta-feira, mesmo dia em que Flordelis pediu apoio à bancada evangélica. Na mensagem, enviada via aplicativo de celular, ela pede para não ter o mandato cassado, evitando assim a sua prisão.

"Estou aqui para pedir ajuda. Estou sendo denunciada por coisas que não fiz. Não matei meu marido e não mandei matar. Fui indiciada por mensagens que não escrevi", disse, em um trecho. "Me deixem solta para lutar e isso só será possível com a não caçassão (sic) do meu mandato", concluiu. A mensagem, enviada para um grupo, não obteve resposta de ninguém.