Crivella reabre parques de diversões e museus e mantém praias fechadas em 6ª fase de flexibilização

Crédito: Cleber Mendes / Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/j748DGZfXQ — Jornal O Dia (@jornalodia) August 31, 2020 A fase estava prevista para começar no dia 16 de agosto, mas foi adiada pela prefeitura num momento em que os números de novos casos e mortes subiam. Rio - O prefeito Marcelo Crivella anunciou, nesta segunda-feira, o início da fase 6 do plano de retomada da economia na cidade. A nova etapa, que começa a valer a partir desta terça-feira, será dívida em dois momentos: 6A e 6B. Diferente das fases anteriores que levava 14 dias, essa vai durar um mês.Essa fase inclui na lista de permissões a abertura de museus, galerias de arte, parques de diversão e centros culturais. Casas de festa infantis também estão autorizados a retornar com um terço da capacidade. Cinema e teatro só devem voltar em outubro.A fase estava prevista para começar no dia 16 de agosto, mas foi adiada pela prefeitura num momento em que os números de novos casos e mortes subiam.

"Na fase 3 e na fase 6, existe um número maior de atividades, que poderia provocar um impacto maior nas curvas de contaminação. Por isso, de forma criteriosa e cuidadosa, decidimos dividir essa fase em duas", explicou o superintendente de Educação da Vigilância Sanitária do Rio, Flávio Graça.



Crivella disse durante a coletiva que as praias e os bares são preocupações da prefeitura. Segundo ele, é necessário que os cariocas tenham consciência do momento atual.



"Quando fazemos aglomeração sem máscaras, que é o caso dos bares e das praias, nos colocamos tudo o que fizemos até agora em risco. É o pedido que fazemos, que as pessoas obedeçam, que tenham paciência", disse.



O alerta foi reforçado pela secretaria municipal de Saúde, Beatriz Busch. "Não há cura, não há vacina. Observamos um comportamento desordenado, principalmente nas praias. Não podemos ser egoístas. É momento de pensar no coletivo", disse.