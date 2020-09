Rio - Está marcado para esta terça-feira, às 11h, o sepultamento da sargento Bruna Borralho. O velório acontece desde as 6h na capela 2 do Jardim da Saudade, em Paciência. A militar de 27 anos foi alvo de disparos de arma de fogo por volta das 22h de domingo, quando seu carro havia enguiçado na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A polícia apura o crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Uma irmã da vítima usou suas redes sociais para pedir justiça nesta terça-feira.

"Que a justiça seja feita e não caia no esquecimento como mais uma vítima ou mais um número pra estatística de uma violência que só aumenta, porque a família não esquece nunca. É um vazio que jamais será preenchido. Tiraram uma filha dos seus pais, uma irmã tão querida que era o nosso elo forte, tiraram uma tia dos seus sobrinhos. Era nosso Bruna, era nossa mana como costumava-mos nos chamar. EU TE AMO PRA SEMPRE MANINHA. Como ta doendo cara eu queria acordar desse pesadelo e ouvir você me chamando : -Mana fala comigo! Tô chegando já", escrever Barbara Borralho.



O crime aconteceu, quando o marido da vítima havia parado para consertar o carro, um Cruze prata, que havia aquecido. Enquanto estava fora do veículo, ele ouviu a esposa gritar sobre um assalto. Em seguida, ele escutou dois disparos. A irmã de Bruna estava no carro com os filhos, sobrinhos da vítima, eles foram retirados do carro, que foi levado pelos criminosos.



Bruna foi socorrida para a UPA do Pilar, em Caxias, mas já deu entrada na unidade sem vida. A PM disse que os policiais do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionadas pra checar a entrada de uma mulher ferida por disparo de arma da fogo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pilar. Chegando ao local, os policiais constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos.



Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações que possam identificar e localizar os envolvidos na morte. Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos pode denunciar pelo Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099 e pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177. O anonimato é garantido.

"Informações preliminares dão conta de que o incidente teria ocorrido em uma tentativa de roubo na Av. Presidente Kennedy. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para investigar o caso", diz a nota.



O Comando Militar do Leste (CML) disse que está prestando todo suporte à família, além das medidas administrativas cabíveis para elucidação dos fatos. Bruna era lotada na 21ª Brigada de Infantaria Paraquedista.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Equipes da unidade realizam diligências para esclarecer o caso.

A Secretaria de Estado de Vitimados (SEVIT) informa que ofereceu atendimento psicológico e social para a família de Bruna Carla Borralho Cavalcante. A equipe psicossocial esteve com a família da vítima e acompanha o caso.