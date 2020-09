Vídeo: presos fazem festa dentro de cadeia de São Gonçalo

Rio - Um vídeo ao qual O DIA teve acesso mostra pelo menos três presos da Cadeia Pública Tiago Teles de Castro Domingues, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado, fazendo uma festa em uma das celas do presídio. De acordo com um funcionário do local, o vídeo foi gravado há cerca de 10 dias.

As imagens mostram os internos ouvindo música, com pelo menos dois deles bebendo um líquido que se assemelha à cerveja; assista!

Presos fazem festa dentro de presídio de São Gonçalo.

O funcionário contou à reportagem que os presos filmados são tratados com regalias pela direção do presídio.

"São todos chamados 'presos de confiança'. Eles trabalham na cadeia, ficam com as celas abertas e constantemente fazem uso de drogas, bebidas e celular", revela o agente.

O servidor conta ainda que a pandemia do novo coronavírus (covid-19) fez com que as regras na cadeia ficassem mais flexíveis.

"Com a pandemia não tem fiscalização, aí tudo acontece", afirma. "Esses presos têm celas melhores e muitos pagam para ficar nelas. Tudo sobre a conivência da direção e chefia de segurança".

Diego Souza, atualmente no Grêmio, entrou, em maio do ano passado, para visitar um amigo. O meia teria tido a ajuda do então diretor Thiago Frederico Martins de Oliveira para acessar o local. Foi na Cadeia Pública Tiago Teles de Castro Domingues que o jogador de futebol, atualmente no, entrou, em maio do ano passado, para visitar um amigo. O meia teria tido a ajuda do então diretorpara acessar o local. Thiago Frederico foi exonerado do cargo após o episódio

PRESOS TRANSFERIDOS

Procurada pela reportagem sobre o vídeo gravado no início do mês, a Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) disse, em nota, que identificou três presos que aparecem nas imagens e que eles foram transferidos para a penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1); veja nota na íntegra!

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária esclarece que, ao tomar conhecimento do fato, iniciou um procedimento de apuração para verificar a data aproximada em que o vídeo feito e identificou três presos que participaram da ação. Os três envolvidos na gravação realizada no Presídio ISAP Tiago Teles de Castro Domingues, em São Gonçalo, foram transferidos, preventivamente, para a Penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), e responderão a um processo de transgressão disciplinar. Além disso, foi realizada uma vistoria na cela dos presos onde foi encontrado um aparelho celular.



Ressaltamos que a unidade prisional instaurou uma sindicância para apurar os fatos e verificar se houve alguma falha de procedimento para que ocorresse o ingresso do material irregular encontrado.



A Seap destaca que não compactua com qualquer tipo de irregularidade e vai intensificar, ainda mais, as ações de repressão que estão acontecendo para combater a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais.