Rafael Alves irá depor no Ministério Público do Rio

Rio-- O empresário Rafael Alves, apontado pelo Ministério Público do Rio como o operador do 'QG da Propina' da Prefeitura do Rio, em um suposto esquema de corrupção, já tem depoimento marcado. A informação é do seu advogado, João Francisco Neto. "O depoimento foi marcado para o próximo mês", disse, sem revelar a data.

Indagado pela reportagem se Alves pretende realizar uma delação premiada, o defensor disse que "trabalha com advocacia tradicional", descartando, em princípio, essa possibilidade. Este será o primeiro depoimento do empresário que foi alvo de uma medida cautelar de busca e apreensão no âmbito da operação Hades, no dia 10 de setembro.

Investigação de promotores do Gaocrim (Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça), apontam que Alves, que não possui cargo na administração municipal, exigia que fosse consultado antes de mudanças de cargos. A influência dele também poderia ser vista em licitações e pagamentos a fornecedores. Em nota, no dia da operação, o empresário negou as acusações, assim como o prefeito.