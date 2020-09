Rua Jardim Botânico é fechada nos dois sentidos por causa do temporal

Rua Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, nos dois sentidos no fim da manhã desta terça-feira. A interdição na via começou por volta das 11h40, no trecho entre a Rua Pacheco Leão e a Praça Santos Dumont. A opção de desvio para os motoristas é a Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa.

A Rua do Catete também foi fechada pouco antes das 12h, na altura da Rua Silveira Martins, por causa do acúmulo de água. Lá, o desvio é feito pela Rua Dois de Dezembro.

Em toda cidade há pontos de alagamento, bolsões d'água e quedas de árvore, principalmente na Muzema, Barra da Tijuca, Guaratiba e Vargem Grande. A cidade está em estágio de atenção desde as 8h15.

As regiões mais afetadas pelo aguaçal ficam no litoral e no entorno do Maciço da Tijuca. A previsão é que a chuva continue até o fim do dia.

Veja estado da rua Jardim Botânico, que já foi fechada nos dois sentidos:

De acordo com o sistema Alerta Rio, na estação de medição do Alto da Boa Vista, em 24h, choveu o que era esperado para todo o mês de setembro. A média histórica para a estação é de 148,3 mm. Nas últimas 24h, já houve 183,2 mm. A estação Grota Funda, cuja média histórica é de 107,3 mm, choveu choveu 150,4 mm, nas últimas 24h.

Veja o cumulado nas regiões onde mais choveu nas últimas 24h (12h05):



1. Alto da Boa Vista: 214,2 mm

2. Barrinha: 167 mm

3. Grota Funda: 165,4 mm

4. Sepetiba: 145,4 mm

5. Rocinha: 128,6 mm

6. Muda: 122 mm

7. Jardim Botânico: 118,2 mm

8. Guaratiba: 108,8 mm



9. Tijuca: 115 mm

10. Santa Cruz: 104,8 mm