Publicado 20/10/2020 12:58 | Atualizado 20/10/2020 13:01

A retomada das aulas presenciais seguirá em 12 cidades do estado do Rio. A lista começou com 18 municípios , mas o número foi caindo conforme a situação da Covid-19 se agravava em diversas regiões. Trajano de Morais e Macuco foram as primeiras a saírem do planejamento , seguidas de Macaé, São Francisco de Itabapoana e Carapebus, situados na Região Norte fluminense. A partir desta terça-feira, Italva também sai da relação por ter deixado de aderir à flexibilização, de acordo com a Secretaria de Educação. O retorno vale para as turmas da 3ª série do Ensino Médio, nas modalidades regular, técnico e de Educação de Jovens e Adultos (EJA - Fase IV).