Rio - O advogado da família de Neguinho Beija-Flor, Márcio Fonseca, disse que Gabriel Marcondes não era amigo e não estava junto com os demais baleados no baile funk em que foram vitimados na madrugada do último domingo no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. "Ele não era amigo e nunca teve envolvimento com o tráfico de drogas", afirmou a defesa.

A Polícia ainda investiga de onde partiu o tiro que matou Gabriel e outros dois jovens. Um quarto homem também ficou ferido, mas sobreviveu.

Questionado se a defesa estaria tentando provar a inocência do jovem, Fonseca disse que a própria polícia está tendo este entendimento. "A própria polícia, acho, já percebeu que ele não tinha envolvimento com o crime. Está investigando", acrescentou.

O pai e o irmão mais velho de Gabriel, Paulo César e Paulo Marcondes, prestaram depoimento no fim da manhã desta quarta-feira na 58ª DP (Posse) sobre o caso. Em seguida, o titular da unidade, delegado Willian Batista, ouviu parentes de outro baleado na ocorrência.

O intérprete disse que a violência e o racismo o fazem pensar em deixar o país. "Há muito tempo estou pensando em sair do Brasil, como muitos artistas negros estão saindo. Estou com uma filha de 12 anos que é negra. Negro no Brasil já nasce suspeito. Como vou criar minha filha negra no brasil?", desabafa Neguinho da Beija-Flor.

De acordo com informações da 58ª DP (Posse), as investigações estão em andamento. Diligências estão sendo realizadas para apurar todas as circunstâncias do fato, diz a Polícia Civil, em nota.

No dia do crime, a PM informou que equipes do 20º BPM (Mesquita) estavam em patrulhamento na localidade quando receberam denúncia sobre um baile funk não autorizado que estaria começando a bloquear via pública.



"Durante deslocamento, os policiais tentaram abordar ocupantes de uma moto na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer. Eles fugiram em direção ao evento citado. No local indicado, as equipes foram recebidas por disparos de arma de fogo e ocorreu reação. Após cessar a situação, quatro indivíduos foram encontrados feridos", disse a PM à época.