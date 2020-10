Amigos se reúnem para dar o último adeus ao Marcos André de Paulo Aline Cavalcante / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 27/10/2020 14:59 | Atualizado 27/10/2020 15:58

Cerca de 100 carros e motocicletas saíram em comboio às 13h, da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em direção ao cemitério do Caju, onde aconteceu o velório e o enterro do jovem. Confira: Rio - Centenas de amigos e familiares se despediram na tarde desta terça-feira do motorista de aplicativo Marcos André de Paula, de 24 anos, morto na noite de domingo (25), na Linha Amarela. Cerca de 100 carros e motocicletas saíram em comboio às 13h, da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em direção ao cemitério do Caju, onde aconteceu o velório e o enterro do jovem.

Crédito: Aline Cavalcante pic.twitter.com/DKn184rU1Q — Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2020 Marcos foi baleado com dois tiros na cabeça, e morreu no local. O crime foi por volta das 20h15 na altura da saída 3, que dá acesso ao bairro de Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Marcos foi baleado com dois tiros na cabeça, e morreu no local. O crime foi por volta das 20h15 na altura da saída 3, que dá acesso ao bairro de Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.

Ele estava com um casal e voltava de um encontro de carros na Barra da Tijuca. A suspeita é de que houve um desentendimento no trânsito com o motorista de um BMW, que emparelhou com o carro dele e atirou, mas a família da vítima nega qualquer discussão. "Ele era muito tranquilo, não brigava com ninguém. Acredito que ele nem teve tempo para discussão ou para reclamar de nada, foi pego de surpresa.



Há informação ainda que antes dos disparos tenha havido um diálogo entre os dois motoristas.

Muito abalado, o tio de Marcos contou que a família custa a acreditar no que aconteceu.

"Soube pelo jornal da morte dele. Vi ele nascer e crescer, ele era um cara calmo e trabalhador. A ficha ainda não caiu", afirmou Messias Souza de Paula, de 50 anos.



A família pede ainda por justiça. "Espero que se faça justiça e prendam este assassino. O que fizeram foi uma covardia", desabafou o tio paterno.



Marcos era apaixonado por automobilismo e tinha comprado o carro há poucos meses. A paixão o motivou a fazer uma tatuagem com a imagem do veículo.