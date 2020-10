Atividades serão retomadas nos prédios 3, 4, 5 e 6 do complexo hospitalar Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 09:10 | Atualizado 31/10/2020 09:16

Ministério da Saúde informou que o atendimento no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) será retomado a partir da próxima quarta-feira. A decisão foi tomada após reuniões de uma equipe da pasta na unidade de saúde da Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira. Ontem, funcionários contaram ao DIA que Rio - Oinformou que o atendimento noserá retomado a partir da próxima quarta-feira. A decisão foi tomada após reuniões de uma equipe da pasta na unidade de saúde da, nesta sexta-feira. Ontem, funcionários contaram aoque o retorno estava previsto para acontecer gradativamente a partir de terça-feira

. Prédio 3: cuida dos doentes de transplantes renais, doenças autoimunes e problemas do fígado

. Prédio 4: setor administrativo

. Prédio 5: onde os exames são realizados

. Prédio 6: ambulatório

"Terão continuidade as consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos oncológicos, realização de exames laboratoriais e retirada de resultados", o ministério divulgou, em nota, acrescentando que doação de sangue, emergências, cirurgias, internações, hemodiálise e exames de imagens, que funcionavam no prédio que pegou fogo (1), "permanecem suspensos temporariamente até a conclusão dos reparos necessários".



A pasta informou ainda que o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que funciona no prédio 2 do complexo hospitalar, ainda passará por avaliação técnica para o possível retorno das atividades.

"A pasta não vai medir esforços para que a totalidade dos serviços voltem à normalidade o mais breve possível, considerando a necessidade de apoio à saúde dos pacientes e aos funcionários, obedecendo a rígidos critérios de segurança", reforçou.