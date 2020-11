Por Carina Petrenko*

"Um rapaz me mandou mensagem dizendo que viu a cachorrinha perto de uma hamburgueria em São Gonçalo, chamou ela e ela olhou, quando foi tentar pegá-la, ela fugiu para debaixo de uma Kombi. Nisso, ele disse que foi para casa buscar uma coleira para levá-la, com medo dela morder e quando retornou a cachorrinha já não estava mais lá", conta Felipe Leão, um dos donos da Pipoca.

"O rapaz mandou mensagem ontem a noite mas só vi hoje de manhã, aí liguei para ele, e o rapaz disse que ia na rua pagar umas contas e quando voltasse daria uma volta na rua para ver se a encontrava. Mais ou menos uma 1h30 depois ele me ligou de chamada de vídeo mostrando que a Pipoca estava na casa dele. Marcamos ali em frente ao shopping de São Gonçalo para buscá-la. A Pipoca já está comigo, graças a Deus", finalizou, aliviado.

Outros casos de roubos de cachorros

Este não é o primeiro caso de roubo de cachorros. No dia 12 de setembro o cachorrinho Fubá foi roubado por quatro criminosos, próximo à passarela do Boaçu, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Fubá foi encontrado quatro dias depois próximo ao piscinão de São Gonçalo.

Já no dia no dia 15 de outubro, o cachorro Botero, roubado por criminosos, foi encontrado no dia seguinte em um posto de gasolina no bairro Porto Novo, em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio. Segundo o dono, o cachorro foi achado bem e sem machucados.