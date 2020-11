Corredor BRT Transolímpica - na foto, Estação BRT em Sulacap Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia



Rio - O BRT Rio fez reajustes nas operações dos três corredores para se adequar às alterações na demanda de passageiros e à última etapa do plano de flexibilização da Prefeitura do Rio, chamada de Fase Conservadora. As mudanças foram oficializadas nesta quarta-feira. Entre as alterações, o reforço do corredor Transcarioca com a linha 42A - Madureira x Galeão (parador) e a volta da linha 25A – Mato Alto x Alvorada (parador) nos dias úteis.

O corredor Transoeste, o mais movimentado do sistema BRT, é o que concentrou o número maior de ajustes. As linhas tiveram seus horários modificados para otimizar a operação no trecho.

Publicidade

DIA No dia 14 deste mês, o visitou três das oito estações do corredor Transoeste que a Prefeitura do Rio e o consórcio BRT prometeram revitalizar . Apenas uma funcionava: Mato Alto. Nas demais (Nova Barra e Riomar), o cenário era desolador. Além disso, tem estação parcialmente queimada, servindo de moradia para pessoas em situação de rua, sujeira para todos os lados e pichações, entre outras avarias.

No dia seguinte, a reportagem percorreu duas estações em funcionamento do corredor Transolímpica (Sulacap e Magalhães Bastos) e a reclamação dos passageiros é constante: a superlotação e a demora no serviço entre os ônibus. No terminal Sulacap foi possível constatar muitos usuários entrando de forma indevida na estação, apesar das placas que avisam sobre o risco. Os calotes também foram relatados por funcionários da estação em Magalhães Bastos.

Publicidade

Os passageiros reclamam que os ônibus viajam com superlotação e não é possível fazer o distanciamento social proposto como forma de combate ao coronavírus

Confira abaixo as mudanças feitas nas linhas que circulam em cada corredor:

Publicidade

Corredor Transcarioca:



Linha 42A - Madureira x Galeão (parador): A linha opera das 4h às 6h em dias úteis.



Linha 42E - Galeão x Santa Efigênia (parador): Passa a realizar o embarque de passageiros das 6h às 21h, de segunda a sexta-feira a sábado. Nos fins de semana, não houve alteração.

Publicidade

Corredor Transolímpica:



Linha 53A - Sulacap x Alvorada (expresso): Pela manhã, nos dias úteis, começa a circular a partir das 5h e vai até 9h. À tarde, opera das 16h às 23h. Nos fins de semana, não houve alteração.

Publicidade

Corredor Transoeste:

Linha 25A - Mato Alto x Alvorada (parador): Agora, os passageiros podem utilizar o serviço também em dias úteis, entre 10h e 14h. Nos fins de semana, não houve alteração.

Publicidade

Linha 12 – Pingo D’Água x Alvorada (expresso): Ela teve seu horário estendido. Nos dias úteis, está funcionando das 4h às 22h55. Nos fins de semana, não houve alteração.

Linhas 19 - Pingo D’Água x Salvador Allende (expresso): Com horário estendido, está operando de segunda a sexta-feira, das 4h às 11h e das 16h às 23h. A linha não roda nos fins de semana.



Publicidade

Linha 27 - Mato Alto x Salvador Allende (parador): Começou a operar em novo horário. Os passageiros poderão utilizá-la de segunda a sexta-feira, das 4h às 10h e das 14h às 21h. A linha não roda nos fins de semana.



Linha 18 – Recreio Shopping x Jardim Oceânico (expresso): Está funcionando das 5h às 8h e das 16h às 19h, de segunda a sexta-feira. A linha não roda nos fins de semana.



Publicidade

Linha 22 – Alvorada x Jardim Oceânico (parador): Passou a circular de segunda a sexta-feira, das 4h às 9h e das 16h às 21h. Nos fins de semana, não houve alteração.



Linha 29 – Salvador Allende x Jardim Oceânico (parador): Tem novo horário. Nos dias úteis, das 4h às 10h e das 14h às 21h. A linha não roda nos fins de semana.



Publicidade

Linha 20 – Santa Cruz x Salvador Allende (expresso) – Só funciona nos dias úteis e teve seu horário estendido pela manhã. Agora circula das 4h às 13h e das 15h às 20h.