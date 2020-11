Valmir Tenório, candidato a vereador, é assassinado a tiros em Paraty Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 09:40

Rio - Policiais civis da 167ª DP (Paraty) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, um homem de 60 anos, suspeito de envolvimento na morte do candidato a vereador, Valmir Tenório, no município de Paraty, na Costa Verde do Rio , morto na tarde desta quarta. Segundo a polícia, o homem foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil.

O caso aconteceu no bairro Mangueira, no município. De acordo com as investigações da polícia, a vítima teria tido envolvimento amoroso com a ex-mulher de um gerente do tráfico de drogas da localidade da Ilha das Cobras, além de conhecer pessoas ligadas a uma facção rival a dos executores. O candidato também conhecido como Valmir Bibi, tinha 50 anos. Morador do bairro Parque da Mangueira, era casado e pai de três filhos.

Publicidade

A polícia também solicitou a prisão preventiva de dois outros homens suspeitos de participarem do crime, que estão sendo procurados.

RELEMBRE OUTROS CASOS

Publicidade

Nesta terça-feira, a candidata a vereadora do Rio Simone Sartório (Patriota) denunciou ter tido o carro atingido por um tiro, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio . Segundo a Polícia Militar, a empresária relatou ter sido perseguida por um carro suspeito, que realizou uma tentativa de abordagem.

Publicidade

Em 31 de outubro, a cabo eleitoral Renata Castro foi morta a tiros em Magé. No dia anterior, ela foi até a Polícia Federal, em Niterói, para fazer uma denúncia. Renata chegou a postar um vídeo na rede social dela citando um vereador da região e afirmando que sofrera ameaças dele.



No dia 1º de outubro, Mauro Miranda, candidato a vereador em Nova Iguaçu, foi morto a tiros. No ataque, mais duas pessoas também foram baleadas.

Publicidade