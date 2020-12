Vice-presidente Geral e vice-presidente Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee Abranches, chega a Decradi Bernardo Costa / Agência O Dia

Por Bernardo Costa

Publicado 22/12/2020 10:03 | Atualizado 22/12/2020 12:06





Neste momento, Dunshee de Abranches conversa com policiais no interior da delegacia. O jogador Rio - Vice-presidente Geral e vice-presidente Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee Abranches, chega a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio. Ele chegou por volta de 9h30 e não falou com a imprensa.Neste momento, Dunshee de Abranches conversa com policiais no interior da delegacia. O jogador Gerson, volante do Flamengo , chegou à delegacia, para prestar depoimento, às 9h45h, sobre o caso de injúria racial.

Dunshee de Abranches está acompanhado por Rômulo Holanda, advogado de Gerson e do assessor de imprensa do jogador, Lucas Machado.

"Falei com o Gerson hoje e ele está muito tranquilo e consciente. Ele tem a compreensão de que precisa levar o caso até as últimas consequências não apenas por ele. Ele tem uma filha negra, sobrinhos negros e acha que, com isso, estará protegendo todos, os parentes e as pessoas que sofrem injúria racial", disse Lucas Machado.