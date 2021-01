Guerra do tráfico deixa ao menos três mortos neste final de semana em São Gonçalo Divulgação/ PMERJ

Por *Thalita Queiroz

Publicado 10/01/2021 14:41 | Atualizado 10/01/2021 14:45

Rio - Confrontos entre facções rivais e a Polícia Militar nas comunidades do Complexo da Alma, Vila Candoza e Jóquei, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, neste fim de semana, deixaram ao menos três mortos. Os tiroteios aconteceram entre PMs do 7º BPM (São Gonçalo) e homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Nas ações, um suspeito foi preso.



Na manhã deste domingo (10), um homem morreu durante confronto com policiais militares que realizavam um patrulhamento no bairro do Jóquei. O suspeito chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu e morreu. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola 9mm.



Em uma outra ação do 7º BPM, na região entre Vila Candoza e Complexo da Alma, um criminoso, identificado como integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), foi preso após iniciar disparos contra os policiais. Com ele os policiais apreenderam mais uma pistola 9mm e drogas.



Já no sábado (9), durante uma ocupação da PM em duas comunidades do bairro Sacramento, região próxima à zona de intensa disputa pelo domínio do tráfico de drogas no município, os agentes foram surpreendidos por homens armados. Durante o confronto, dois criminosos foram baleados e levados para o Heat. A dupla não resistiu aos ferimentos e morreu. Com eles os policiais apreenderam um fuzil calibre 556, uma pistola nove milímetros e drogas.



A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara), assim como o registro das duas mortes e a prisão.



Leia Mais Tiroteio em São Gonçalo termina com três mortos e um PM baleado

Bandidos tentam invadir casas durante operação da PM em São Gonçalo e são presos

Quatro suspeitos são mortos em ações da PM em São Gonçalo e Itaboraí

Disputa entre TCP e CV deixa moradores em pânico



A disputa entre os territórios do Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV) começou na madrugada do dia 30 de novembro, quando o CV invadiu o Complexo da Alma, local de domínio do TCP. A partir disso, quase todos os dias as regiões da Alma, Vila Candoza e Jóquei convivem com intensos tiroteios provocados por uma guerra que não parece ter fim.



O 7º BPM intensificou o patrulhamento na região e tentou dominar alguns destes territórios, mas com o ataque de duas facções simultaneamente, as ações se tornaram complexas. O Bope também está reforçando a segurança em conjunto com o batalhão. Na última sexta (8), durante uma operação na comunidade Vila Candoza, o Bope disponibilizou dois blindados e um helicóptero. Na ocasião, dois homens foram presos e um policial foi baleado no ombro. A disputa entre os territórios docomeçou na madrugada do dia 30 de novembro, quando o CV invadiu o Complexo da Alma, local de domínio do TCP. A partir disso, quase todos os dias as regiões da Alma, Vila Candoza e Jóquei convivem com intensos tiroteios provocados por uma guerra que não parece ter fim.O 7º BPM intensificou o patrulhamento na região e tentou dominar alguns destes territórios, mas com o ataque de duas facções simultaneamente, as ações se tornaram complexas. O Bope também está reforçando a segurança em conjunto com o batalhão. Na última sexta (8), durante uma operação na comunidade Vila Candoza, o Bope disponibilizou dois blindados e um helicóptero. Na ocasião, dois homens foram presos e um policial foi baleado no ombro.

Publicidade

Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes*