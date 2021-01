Por Yuri Eiras

Publicado 13/01/2021 10:38 | Atualizado 13/01/2021 11:20

Rio - O menino Rafael Capela da Silva Gabriel, de sete anos, permanece internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ele segue em quadro clínico grave, mas segundo familiares, teve leve melhora nas últimas horas. Rafael foi atingido por um tiro na região pélvica durante um confronto entre policiais e criminosos em um dos acessos ao Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.

Rafael passou por cirurgia na terça-feira, e familiares têm pedido doações de sangue no Hemorio do Centro para ajudar na recuperação. Segundo a família, o menino já recebeu mais de 100 doações. "Não para de chegar gente aqui [no Hemorio]", disse o tio de Rafael.