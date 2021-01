Por Yuri Eiras

Publicado 13/01/2021 21:25 | Atualizado 13/01/2021 21:30

Rio - O pequeno Rafael Capela da Silva Gabriel, de sete anos, apresentou uma leve melhora em seu quadro clínico nesta quarta-feira. Ele está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, desde terça, quando foi atingido por um tiro durante confronto entre policiais e criminosos em Vicente de Carvalho

O quadro clínico de Rafael permanece grave, mas estável. Segundo o pai da criança, Flávio Miranda, o menino está com pouca febre e os médicos têm diminuído aos poucos a quantidade de medicamentos. "Ele está com aparência boa, coradinho. Está se recuperando. Ele é forte", disse.



Durante o dia, mais de 400 pessoas foram ao Hemorio do Centro para fazer doações de sangue ao menino, após o pai pedir ajuda nas redes sociais . Para doar, basta apresentar o nome completo do paciente, Rafael Capela da Silva Gabriel, na recepção do instituto. Todos os tipos sanguíneos são aceitos. O Hemorio fica na Rua Frei Caneca, 8.