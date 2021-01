O novo uniforme (à esquerda) e o atual (à direita) Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 08:29 | Atualizado 17/01/2021 15:05

Rio - A Polícia Militar divulgou, neste sábado, que os agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) vão usar uma nova farda camuflada a partir do próximo dia 26. De acordo com a corporação, o novo uniforme vinha sendo desenvolvido pela seção de assuntos estratégicos do BPChq desde 2016 e foi aprovado em definitivo em 2020. A ideia é atualizar a padronização da tropa.

Ainda segundo a Polícia Militar, a nova roupa vem sendo desenvolvida dede 2015. A vestimenta atende a padrões tecnológicos de uma força especial, como é o Choque, para o melhor rendimento do agente.

Publicidade

"O novo uniforme não é usado apenas para evitar detecção, mas também para identificação. A padronização do uniforme principalmente para uma Tropa de Choque, além de configurar um nível de força, através da presença ostensiva e do impacto psicológico, é uma forma de identificação de uma Tropa de Restabelecimento da Ordem Pública, nos casos em que a grave perturbação da ordem e em que se esgote a capacidade operativa da tropa ordinária local, comprometendo a segurança dos policiais e da população", o batalhão defende.

A PM acredita, ainda, que a mudança da camuflagem possibilitará um maior controle sobre a venda deste tipo de farda.

Publicidade

"Uma vez que já foi detectado por meios de órgãos de inteligência e até meio por rede sociais marginais membros de fações criminosas de áreas conflagradas utilizando o fardamento do Batalhão de Choque em suas ações", enfatiza.