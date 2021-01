PM vai apoiar as equipes sanitárias do Estado e dos municípios durante toda a campanha de vacinação contra a covid-19 Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:54

Rio - A Polícia Militar do Rio de Janeiro manterá sua tropa mobilizada para apoiar as equipes sanitárias do Estado e dos municípios durante toda a campanha de vacinação contra a covid-19. No final da manhã desta segunda-feira, foi assinado o termo de cooperação entre o Governo do Estado com empresários da área de shoppings e supermercados, cujos espaços serão cedidos como postos de vacinação.

Estocada na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da Secretaria de Estado de Saúde, em Niterói, a cota da vacina Coronavac, do Instituto Butantan, que coube ao Estado do Rio de Janeiro começa a ser distribuída aos municípios.

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Estado será aplicada no final da tarde, no alto do Cristo Redentor, num ato simbólico para reforçar o sentimento de esperança de toda a sociedade no enfrentamento à pior crise sanitária dos últimos 100 anos.



O apoio da Polícia Militar à campanha de vacinação no Estado teve início no último final de semana. Para escoltar os veículos da Secretaria de Estado de Saúde que fizeram a distribuição dos kits de seringas e agulhas, o comando da PM empenhou 400 policiais. A distribuição foi feita por 17 comboios escoltados por equipes de policiais militares.



Primeira vacinação acontecerá nesta segunda-feira

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no domingo (17) o uso emergencial das vacinas CoronaVac, produzidas no Instituto Butantan, em São Paulo, e Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, no Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, o município deve receber 231.840 doses da vacina CoronaVac.