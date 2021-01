Droga apreendida na Via Lagos Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:43

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária prenderam, nesta segunda-feira, dois homens por tráfico de drogas na Via Lagos. A dupla, que não teve a identidade revelada, saiu do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e seguia para Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, agentes abordaram um Fiat Siena que tentou desviar da fiscalização, despertando a atenção da equipe. Após busca no veículo, foi encontrada uma grande quantidade de drogas (maconha e cocaína), uma pistola e materiais para o uso dos entorpecentes.



Publicidade

Na ação, após entrevista com o motorista do veículo, um outro carro, que cumpria a função de alertar o seu comparsa de ações policiais no caminho, foi abordado. Os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.