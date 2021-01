Homem foi preso preso por policiais da delegacia da Posse Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 20:13 | Atualizado 18/01/2021 20:21

Rio - Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam, nesta segunda-feira, um homem suspeito de estuprar suas filhas, enteadas e primas, todas menores de idade. Os abusos teriam ocorrido ao longo dos últimos 20 anos. O criminoso foi encontrado no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pendente.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro procedimento foi instaurado em dezembro do ano passado e teve como vítima a própria filha do autor, hoje com 14 anos. Ela foi estuprada dos 5 aos 9 anos. A violência, que ocorria na residência da família, só terminou quando o autor e a então esposa se separaram.



Após este registro, outras seis pessoas da família procuraram a delegacia relatando terem sido vítimas dos mesmos crimes, chamando atenção a semelhança no modo de agir por parte do autor, que aliciava e estuprava as crianças e adolescentes quando estas se encontravam longe do olhar de outros adultos.



As investigações ainda apontaram que, para não ser descoberto, ele costumava ameaçar as vítimas, afirmando que mataria parentes próximos destas. As diligências ainda apontam a possível existência de, pelo menos, outras quatro vítimas, que já foram vizinhas dele.



A investigação e a captura foram realizadas por agentes que atuam no núcleo voltado exclusivamente aos casos que envolvem mulheres e delitos de natureza sexual.