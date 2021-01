Últimas doses do primeiro lote da CoronaVac chegam ao Rio de Janeiro Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 06:37 | Atualizado 19/01/2021 07:30

Rio - Já estão no Rio de Janeiro todas as doses do primeiro lote das vacinas contra a Covid-19 reservado para o estado, que serão distribuídas nos 92 municípios. O Ministério da Saúde encaminhou 487.520 doses que serão aplicadas em duas fases em idosos que estão em abrigos e profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia.

O último lote chegou por volta das 4h30 no Aeroporto Galeão e foi levado diretamente para o Centro de Distribuição em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Por conta de uma confusão na logística, ocorreu um atraso na entrega, anunciada para às 13h de segunda-feira.

As vacinas chegaram em cinco voos de Guarulhos para o Rio.

Primeiras imunizadas

Rio de Janeiro vacinou as duas primeiras pessoas contra a covid-19 , na tarde desta segunda-feira (18), aos pés do Cristo Redentor. Terezinha da Conceição, 80, e Dulcinéia da Silva Lopes, 59 anos, técnica de enfermagem, foram as imunizadas. Eles devem receber a segunda dose da CoronaVac em 28 dias.