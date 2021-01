IPTU 2021 despertou dúvidas em contribuinte Reprodução

Publicado 19/01/2021 09:26

Rio - O boleto do IPTU 2021 do Rio despertou dúvidas nos contribuintes. O motivo que causou confusão é que o código de barras da guia impressa é diferente daquele que consta na internet. Nas redes sociais, circulou uma mensagem de que criminosos estariam aplicando um golpe com a guias.

No entanto, a Secretaria de Fazenda informou que a Empresa Municipal de Informática (IPLAN Rio) não detectou nenhuma irregularidade envolvendo a cobrança. A pasta ainda disse que o código não apontava para uma conta diferente, e sim, um código de barras diferente.

O antigo carnê do IPTU, com várias folhas, deu lugar à guia de folha única, em formato carta, nas cores azul e branco. Já que a opção de parcelamento estaria apenas disponível no site https://carioca.rio/servicos/segunda-via-do-iptu/

De acordo com a pasta, a data de postagem de 15 de janeiro é um prazo limite que atende exigência dos Correios devido ao grande volume de correspondência. A guia postada tem apenas dois códigos de barra: um para pagamento da cota única, com 7% de desconto, e outro para quitar a primeira parcela do imposto.

O código de barras da guia entregue pelos Correio sé diferente daquele gerado pelo portal Carioca Digital na internet. O que muda são apenas os códigos verificadores de origem dos documentos. O código de barras para pagamento da cota única está localizado do lado externo, na primeira dobra. Já o código para quitação da primeira parcela está na parte interna da carta.

Vencimento

1ª cota ou cota única - 05/02

2ª cota - 05/03

3ª cota - 08/04

4ª cota - 07/05

5ª cota - 08/06

6ª cota - 07/07

7ª cota - 06/08

8ª cota - 08/09

9ª cota - 07/10

10ª cota - 08/11