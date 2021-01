Por O Dia

Publicado 19/01/2021 13:49

Rio - Uma planilha de vacinação contra a covid-19 no Rio que está circulando nas redes sociais, inclusive entre profissionais da área, é falsa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma de vacinação, apresentado em coletiva de imprensa na segunda-feira (18), é o que está em vigor e segue o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

A falsa planilha seguia um planejamento de distribuição das vacinas como se a capital tivesse recebido 1,4 milhão de doses dos imunizantes Coronavac e Oxford/AstraZeneca. No entanto, a cidade do Rio recebeu mais de 231 mil doses da Coronavac , sendo 110 mil doses na primeira remessa.

Na primeira etapa de vacinação, que ocorre entre os dias 19 e 23 de janeiro, o público-alvo será os trabalhadores de saúde que atendem diretamente pacientes com covid-19 (CTI, enfermaria SRAG e emergências), os envolvidos na campanha de vacinação para covid-19, os que trabalham nas instituições de longa permanência, os idosos (a partir 60 anos) moradores de instituições de longa permanência, as pessoas com deficiência a partir de 18 anos moradoras de abrigos/residências inclusivas e a população indígena vivendo em terras indígenas.