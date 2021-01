Por O Dia

Publicado 19/01/2021 10:53 | Atualizado 19/01/2021 12:41

Rio - Após informar que a vacinação do abrigo Cristo Redentor estava cancelada nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informou que a imunização acontecerá nesta tarde, às 15h. Anteriormente, a pasta havia informado que a aplicação das doses nos moradores do abrigo estava cancelada e sem nova data por conta do atraso na chegada dos imunizantes ao Estado do Rio. Na segunda-feira, a moradora do abrigo, Terezinha da Conceição, 80 anos, foi a primeira vacinada do Rio de Janeiro