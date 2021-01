Promotor Bruno Corrêa Gangoni é o novo coordenador do Gaeco Reprodução/ Câmara de Belford Roxo

Rio - O promotor de Justiça Bruno Gangoni foi designado nesta terça-feira para exercer a coordenação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco- MPRJ). O promotor de 42 anos atuava no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, além de integrar o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) desde 2016.

Gangoni foi nomeado pelo novo procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos, que tomou posse na última sexta-feira, substituindo Eduardo Gussem.

Com a mudança no comando do Gaeco, Gangoni substitui a promotora Simone Sibilio, que estava à frente das investigações dos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.