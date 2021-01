RioSaúde abre novo Processo Seletivo nesta segunda-feira (18) Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:17

Rio - Aabriu um novo Processo Seletivo Simplificado, nesta segunda-feira (18), para contratar profissionais por tempo determinado. São sete vagas disponíveis e o salário varia de, dentre outros benefícios especificados no edital.

As vagas são destinadas aos cargos de médico regulador - 12 horas (1); médico regulador - 20 horas (1); enfermeiro regulador - 30 horas (1); enfermeiro regulador - 40 horas (1); agente de regulação de informação em saúde (1); agente de regulação plantonista (1) e analista de rede (1), os quais, ao serem contratados, deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 12 a 40 horas.

As inscrições ficam abertas até esta quarta-feira (20). Os interessados devem preencher um formulário eletrônico, disponível no site da Prefeitura. No edital, a empresa esclarece que não serão aceitas inscrições de profissionais a partir de 60 anos de idade, conforme definição do Ministério da Saúde.

Sobre o Processo Seletivo Simplificado

São duas etapas compostas por análise de currículo, mediante observância dos critérios de pontuação estabelecidos no edital e entrevista por competência. A análise da pontuação está prevista para ocorrer nos dias 21 e 22 de janeiro de 2021.



A validade deste Processo Seletivo é de um ano, a contar da data da homologação pela RioSaúde, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com os interesses e necessidades da empresa.