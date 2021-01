Por RAI AQUINO

Publicado 20/01/2021 12:47 | Atualizado 20/01/2021 12:51

Rio - Oiniciou, na manhã desta quarta-feira, a vacinação contra a covid-19 de idosos mantidos em abrigos da. O primeiro imunizado foi, de 86 anos, morador da, em, na. Seu Osvaldo está no abrigo desde sua fundação, em 2002. Além dele, outros 47 moradores da casa de repouso e 72 profissionais do local também receberam a dose da

Seu Osvaldo das Neves é vacinado no abrigo Vila Residencial de Idosos, em Nova Sepetiba. Credito: Divulgação / Fundação Leão XIII #ODia pic.twitter.com/kWrAy5lwSl

Depois da Vila Residencial, foi a vez dos idosos do Centro de Recuperação Social (CRS) de Campo Grande (que tem 56 moradores e 101 funcionários) receberem a dose. Os moradores do CRS de Itaipu, em Niterói (40 acolhidos e 53 trabalhadores), serão imunizados ao longo da semana.

"É uma emoção muito grande darmos início à vacinação dos nossos idosos. Ao longo da pandemia, investimos em planos de contingência e protocolos de atendimento que têm garantido que nenhum caso de covid-19 tenha sido registrado até agora. As medidas de segurança e os cuidados vão seguir, claro, mesmo depois da imunização. Mas não podemos deixar de dizer que esta é a vacina da esperança de dias melhores", destacou Andréa Baptista, presidente da Leão XIII.

A vacinação contra a covid-19 no começou simbolicamente na segunda-feira , com uma enfermeira doe uma morada doimunizadas aos pés do. Ontem, os demais moradores da casa de repouso foram vacinados