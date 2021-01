Vacina desenvolvida pela AstraZeneca/Universidade de Oxford contra a covid-19 AFP

Por Bernardo Costa

Publicado 21/01/2021 20:33 | Atualizado 21/01/2021 20:51

As duas milhões de doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca/Oxford, previstas para chegarem nesta sexta-feira ao Brasil, podem estar prontas para a distribuição no país já neste sábado. A informação é da Fiocruz, para onde será levado o carregamento de vacinas após desembarque no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. Antes, a remessa passará pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde tem horário previsto de desembarque às 17h40. As duas milhões de doses serão enviadas do Instituto Serum, da Índia, já prontas para serem aplicadas. Elas partem da cidade de Mumbai.

Segundo a Fiocruz, as vacinas serão levadas para o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), onde passarão por checagem de qualidade e segurança e serão rotuladas, com a inserção de etiquetas nas caixas com informações em português. De acordo com a Fiocruz, esse processo acontecerá ao longo da madrugada e manhã deste sábado e, no período da tarde, a previsão é que as duas milhões de doses estejam prontas para a distribuição, cuja logística é de responsabilidade do Ministério da Saúde.

Ao londo do trajeto até Bio-Manguinhos, prossegue nota da Fiocruz, as vacinas estarão armazenadas em seis caixas do tipo pallets acondicionadas em contêineres com controle de temperatura. As vacinas serão mantidas na temperatura entre 2° e 8° graus celsius.

O envio das doses pelo governo da Índia nesta sexta-feira foi confirmado nesta tarde pelos ministérios da Saúde e das Relações Exteriores, que, em nota, informou ter concluído os procedimentos para a importação junto ao governo indiano.

REUNIÃO COM A ANVISA

Nesta sexta-feira haverá reunião entre técnicos da Fiocruz e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para definição de detalhes acerca do pedido de registro definitivo da vacina contra a covid-19 produzida pela Fiocruz a partir da transferência de tecnologia pela AstraZeneca e Oxford. Segundo a Fiocruz, o pedido de registro definitivo do imunizante será formalizado na próxima semana.