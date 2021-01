Prefeito Eduardo Paes participa da divulgação do terceiro Boletim Epidemiológico da Covid-19,no Centro de Operações Rio, na Cidade Nova. Na foto, o Prefeito Eduardo Paes. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 22/01/2021 09:24 | Atualizado 22/01/2021 15:03

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu que a população tenha consciência em relação as medidas para combater à disseminação da covid-19 na capital. "Ninguém está proibido de frequentar espaços públicos, mas tenham consciência" pediu ao divulgar o boletim epidemiológico da prefeitura. Os dados mostram que todas as 33 regiões administrativas estão com risco alto para a doença , o penúltimo ponto da escala criada pelo município - moderado, alto e muito alto.

"Esse verão não é igual aquele que passou. Aqueles que acham que vão ficar na balada, nas festas: deixem de ser burros. Vocês estão matando pessoas. Ninguém está proibido de frequentar espaços públicos, mas tenham consciência", afirmou.

Na semana anterior, eram 28 em alto risco, e outras cinco em risco moderado. Há duas semanas, eram 18 em alto risco. O aumento da última semana foi registrado principalmente nas comunidades: Rocinha, Jacarezinho, Alemão e Maré. Na quarta-feira (20), imagens flagram um baile, com diversas pessoas sem máscara e aglomeração, na comunidade da Maré, na Zona Norte do Rio

"Estou falando também com os mais jovens. Vão para a balada, acham que estão no verãozão e vão para a casa, viver com os mais idosos. Não é admissível que a gente continue nesse ritmo. As restrições estão colocadas já há duas, três semanas", afirmou o prefeito.

Prefeito ainda afirmou que com a alta dos casos e registros de aglomerações, as medidas de restrição serão intensificadas. "Estão curtindo o verão como se não houvesse amanhã. Vamos tomar medidas mais intensas para que as pessoas entendam que não dá para curtir a vida a valer. Dá para sair, ir para os espaços públicos, comércios estão abertos. Mas não dá para as pessoas continuarem, e me refiro aos mais jovens aqui, tenham consciência".

A Prefeitura segue na tentativa de abrir leitos nos hospitais municipais. Cinquenta novos foram abertos na última semana: 10 no hospital Souza Aguiar, no Centro; 10 no Salgado Filho, no Méier; 10 no hospital da Piedade; e outros 20 no hospital Clementino Fraga Filho, no Fundão.